Les Banques centrales tunisiennes et égyptiennes ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, dont notamment l’échange d’expertises dans les domaines de la stabilité financière et de la politique monétaire.

Ce mémorandum a été signé, lundi, en Egypte, par le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri et son homologue égyptien, Hassan Abdallah, en présence des cadres des deux institutions, selon un communiqué publié par la BCT.

L’accord en question vise à favoriser l’échange d’expériences et d’expertises à travers l’organisation des workshops, des sessions de formation, outre des rencontres et des forums pour échanger les expériences dans les domaines techniques, en fonction des besoins des deux parties, notamment en ce qui concerne la stabilité financière, l’évolution de la surveillance et la politique de change.

Ce partenariat porte également sur le développement des ressources humaines, des systèmes de régulation, des services de paiement et d’inclusion financière, de la gestion des liquidités, des recherches, de la publication et des statistiques, de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ainsi que du contrôle, des politiques et des opérations monétaires, et de la digitalisation.

Le gouverneur de la BCT a indiqué que « ce mémorandum traduit la profondeur des relations entre la Tunisie et l’Egypte, constitue une nouvelle étape pour renforcer les liens communs et reflète l’engagement commun pour le développement du secteur financier dans les deux pays ».

De son côté le gouverneur de la Banque Centrale d’Egypte (BCE) a souligné que «le mémorandum d’entente reflète la relation étroite entre les deux banques et vise à développer le secteur bancaire des deux pays et à soutenir la stabilité monétaire et bancaire afin de parvenir à un développement durable, via l’échange d’expériences et d’expertises ».