Le Centre Culturel Mondial du Roi Abdulaziz (Ithra), en Arabie Saoudite, organise en octobre 2024 la cérémonie finale de la neuvième édition du programme “Iqra”, un concours dédié à la promotion de la lecture dans le monde arabe.

Sous le slogan “La lecture, un pont vers l’avenir”, cet événement vise à renforcer la culture de la lecture et à valoriser le savoir. Il rassemble 10 finalistes venant de 7 pays arabes, dont la Tunisie, représentée par Raghad Mursal Al-Jammal, qui concourra pour le titre prestigieux de “Lecteur du Monde Arabe”. Le programme inclut également huit lecteurs participant à des débats.

La cérémonie accueillera deux lauréats du Prix Nobel de Littérature : Abdulrazak Gurnah, couronné en 2021, et Olga Tokarczuk, lauréate en 2018. En parallèle, un riche programme culturel est prévu avec des interventions d’auteurs et critiques renommés, dont le critique saoudien Abdullah Al-Ghadhami, l’écrivaine algérienne Ahlam Mosteghanemi, et le poète soudanais Mohamed Abdelbari. Des événements annexes comme un marché d’échange de livres et des séances de dédicaces seront aussi organisés.

Le concours “Iqra” a attiré 106 000 participants issus de tous les pays arabes, et les 10 finalistes proviennent d’Arabie Saoudite, de Syrie, du Maroc, de Tunisie, d’Algérie, d’Égypte et d’Irak. Ils présenteront leurs performances devant un public qui pourra également voter pour décerner un prix spécial du public.

Le concours, lancé en 2013 par Ithra, vise à encourager la lecture critique et la créativité littéraire chez les jeunes du monde arabe. Il a permis à des milliers de jeunes d’améliorer leurs compétences en lecture, écriture et prise de parole. Depuis sa création, plus de 225 000 participants y ont pris part, avec un fort engagement à travers des ateliers, conférences et débats animés par plus de 600 experts internationaux.

Le conseiller culturel Tariq Al-Khawaji souligne l’importance du concours pour éveiller les talents et inspirer les jeunes générations, tout en se fixant l’objectif ambitieux d’influencer 100 000 jeunes d’ici 2030.