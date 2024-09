De spécialistes en technologies numériques ont appelé jeudi à l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) pour lutter contre la violence à l’égard des femmes dans l’espace numérique.

Au cours d’une table ronde ayant pour thème ” les solutions technologiques pour faire face à la violence faite aux femmes, y compris la Cyberviolence” organisée par ONU Femmes- Tunisie et une société privée de communication, les participants ont souligné la nécessité d’exploiter l’intelligence artificielle aux fins de développer les applications et les logiciels numériques pour permettre aux femmes victimes de violences verbales ou de menaces sur la toile de poursuivre les auteurs de ces actes.

L’expert en technologie de communication Brahim Gheribi a affirmé, dans une déclaration à la TAP, que la lutte contre la violence faites aux femmes sur les réseaux sociaux, nécessite la mise en place d’une stratégie nationale à laquelle participent toutes les structures intervenantes et en particulier, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et le ministère de l’intérieur, à travers l’exploitation de l’intelligence artificielle pour la prise en charge et l’accompagnement de la victime.

De son côté, le directeur de la société privée de communication Karim Dridi, a expliqué qu’une panoplie de technologies nouvelles et innovantes peuvent être mises à profit pour lutter contre la violence à l’égard des femmes tels que “l’intelligence artificielle interactive”, “l’apprentissage automatique” et les “applications web développées”.

Pour sa part, la coordinatrice du programme ONU Femmes-Tunisie Boutheina Hammami, a précisé que cette rencontre constitue une opportunité idoine pour la présentation de solutions innovantes en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes par le biais de l’intelligence artificielle et ses différentes applications.

“Selon les études réalisées par ONU Femmes, 19 pc des femmes en Tunisie ont été victimes de violences sur la toile et 41 pc ont déclaré avoir été victimes de violences à plusieurs reprises” a-t-elle ajouté.