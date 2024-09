L’artiste italienne Daniela Pes sera en concert à Tunis prévu le 1er octobre prochain à 19h, au Rio.

Daniela Pes se produira pour la première fois en Tunisie. “Ce spectacle marquera le début d’une série de concerts organisés par l’Institut Culturel Italien (IIC) de Tunis qui seront consacrés à la découverte de la nouvelle scène musicale italienne”, a annoncé l’IIC.

Née en 1992 en Sardaigne (Sud de l’Italie) dans une famille de musiciens, Daniela Pes est chanteuse-compositrice-interprète et musicienne. Cette artiste aux multiples facettes se distingue par son style assez unique entre folklore traditionnel sarde musique électronique et musique expérimentale.

Son parcours atypique inclut une licence en chant jazz au Conservatoire de Sassari et une participation aux Séminaires Estivaux de Nuoro Jazz dirigés par Paolo Fresu, la propulsant sur des scènes telles que Time in Jazz et le Festival de la Harpe à Rio de Janeiro.

Son premier album solo “SPIRA” sorti le 14 avril 2023, chez Tanca Records, est composé de 17 titres. Ce projet sur lequel Daniela Pes a travaillé pendant trois ans, est une compilation des divers parcours musicaux.

“SPIRA” lui a valu de décrocher le prestigieux prix italien « Tenco » de la meilleure première œuvre.

L’artiste est également lauréate du prestigieux prix Andrea Parodi en 2017 ainsi que les prix de la meilleure musique et le Nuovoimaie à Musicultura en 2018.