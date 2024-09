Un conseil des ministres a été tenu, lundi après-midi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Kamel Maddouri et consacré à l’examen du projet de budget économique (Modèle de développement) pour l’exercice 2025.

La réunion a permis, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, de passer en revue le cadre général et la méthodologie adoptée dans la préparation de ce projet de budget.

Il s’agit, également, de faire le point sur la conjoncture économique actuelle et d’élaborer des scénarios pour concrétiser les priorités de promotion du développement et améliorer les conditions de vie de l’ensemble des citoyens conformément à la vision et aux directives du Président de la République, indique la même source.

Le Conseil a, en outre, passé en revue les obstacles entravant la relance de l’investissement national et les moyens de les surmonter, notamment à travers une série de réformes et de mesures.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’élaborer un nouveau modèle de développement, dont les fondements et le contenu devraient reposer sur la Constitution, notamment, la dimension régionale et territoriale du développement et les fondements de l’État social.

Ce modèle de développement devrait également, selon lui, reposer sur une vision et des objectifs clairs et ambitieux, un diagnostic précis et objectif des forces et des faiblesses des politiques et des visions économiques.

Maddouri a souligné, dans le même contexte, l’importance de l’intégration et de l’harmonie entre la vision de développement et les politiques publiques en vigueur, mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets publics, d’œuvrer pour lancer des projets stratégiques, améliorer le climat d’investissement en vue d’attirer de nouveaux investissements, développer les petites et moyennes entreprises, encourager la création d’entreprises privées et œuvrer pour l’amélioration de l’efficacité des programmes de développement régional, en particulier dans les régions intérieures.