Stratégie arabe pour les personnes handicapées : La Tunisie participe à une réunion de haut niveau à Tripoli

Le ministre des Affaires Sociales, Issam Lahmar participe à la capitale libyenne Tripoli, à une rencontre de haut niveau de la Ligue des Etats Arabes, entamée dimanche 22 septembre 2024, pour la mise en œuvre d’une stratégie arabe appuyant les droits des personnes porteuses d’handicap durant les pandémies et les crises.

Organisée par le secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes dans le cadre des activités du conseil des ministres des affaires sociales arabes, cette rencontre a été ouverte, dimanche par le chef du gouvernement de l’Unité nationale libyenne Abdelhamid Dbeibah et se poursuivra lundi, 23 septembre 2024, indique un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Le ministre des Affaires Sociales, Issam Lahmar a souligné, dans son allocution, que cet événement est une occasion pour renforcer la coopération et partager les expertises et expériences entre les pays arabes dans ce domaine.

La rencontre permettra également, d’après ses dires, de détecter les difficultés rencontrées par les personnes porteuses d’handicap pendant les périodes de pandémies et de crises.

Il a appelé, à cet effet, à la nécessité d’adopter une stratégie d’intervention adaptée à la spécificité de chaque pays arabe et à sa démographie et son aspect social, l’objectif étant d’assurer aux handicapés l’accès aux services selon une approche inclusive.

Issam Lahmar a souligné, par la même occasion, l’importance de la numérisation des données personnelles des catégories défavorisées et menacées parmi les personnes handicapées en vue de garantir une intervention plus efficace en leur faveur.

Le ministre a dans ce contexte mis en valeur l’expérience tunisienne dans la mise en place d’une plateforme pour la carte d’handicap dans sa nouvelle version en plus de la plateforme liée au programme de sécurité sociale.

Par ailleurs, il a tenu à signaler la situation catastrophique que vivent les palestiniens suite à l’agression génocidaire israélienne qui a entrainé le chaos et un grand nombre de victimes et de handicaps en particulier auprès des enfants, affirmant à cette occasion la solidarité et le soutien indéfectibles de la Tunisie au peuple palestinien dans sa lutte pour la réalisation de son droit à l’autodétermination.