De son vrai nom Mehdi Messaoudi, le musicien multi-instrumentiste né à Tunis Joe Lociano sera en concert le Jeudi 26 septembre à partir de 20h30 à l’Institut français de Tunisie (IFT) à l’occasion de la clôture de la 9ème édition de “La Nuit des idées”.

Joe Lociano multiplie les expériences en tant que guitariste avec des petits groupes locaux dans la banlieue sud. Il fait sa première apparition sur scène en présence de Ridha Diki lors d’un concert au théâtre Ennejma Ezzhara. Avec son projet Joe Lociano Mehdi a déjà sorti un album en 2021 et un EP en 2023.

Pour sa 9ème édition la “Nuit des idées” 2024, est marquée le jeudi 26 septembre par une journée de débats et d’échanges sur le thème “Lignes de faille – A l’ère des Deep Tech : innovation et société de la connaissance”.

Au programme de cette journée, des présentations et des tables rondes au sujet des innovations basées sur des avancées scientifiques profondes, appelées les Deep Tech, qui révèlent des lignes de faille dans les structures mêmes des technologies, de l’économie et de la société. “Comment surmonter ces lignes de faille, dont l’apparition et l’accentuation peuvent creuser les écarts entre les populations et les pays” sera le thème central de cette journée d’échanges avec des acteurs publics et privés.