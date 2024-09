Francophonie : Rencontre entre Mohamed Ali Nafti et la Représentante de l’OIF en Afrique du Nord à Tunis

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti, a reçu jeudi Haoua Acyl, Représentante de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en Afrique du Nord.

Nafti a, à cette occasion, souligné l’importance d’élargir les domaines d’intervention de l’organisation, notamment sur le plan économique, scientifique et technologique, à l’approche du prochain Sommet de l’OIF qui doit se tenir à Villers-Cotterêts et Paris les 4 et 5 octobre 2024.

Nafti a aussi salué le niveau de la coopération avec la Représentation de l’OIF en Afrique du Nord, dont le siège est à Tunis depuis 2022, réitérant l’engagement de la Tunisie, membre co-fondateur de l’OIF, envers la Francophonie en tant qu’espace d’interculturalité

De son côté, Haoua Acyl a réaffirmé les excellentes relations qu’entretient l’OIF avec la Tunisie et mis en relief les activités et ateliers de formation liés aux projets et programmes prévus en Tunisie au titre de la période 2023-2024 tout en se félicitant des évènements organisés dans le cadre de la présidence tunisienne de la Francophonie depuis le Sommet de Djerba en novembre 2022.

Acyl s’est saisie de l’occasion pour transmettre au chef de la diplomatie les félicitations de Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, suite à sa nomination à la tête du Ministère.