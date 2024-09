Politique monétaire : L’Arabie saoudite et le Golfe ajustent leurs taux après la décision de la Fed

La Banque centrale saoudienne a décidé d’abaisser le taux de l’accord de rachat (Repo) de 50 points, le ramenant ainsi à 5,50%, et le taux de l’accord de rachat inverse (Reverse Repo) de 50 points de base à 5%.

D’autres banques centrales des pays du Golfe (Emirats arabes unis, Bahreïn, Qatar et Koweït) ont réduit leurs taux d’intérêt, suivant ainsi la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mercredi, la Fed a annoncé, à l’issue d’une réunion, sa décision d’abaisser ses taux d’intérêt de 0,5 point de pourcentage, à 4,75 – 5,00%, selon un communiqué de l’institution monétaire. Il s’agit de sa première baisse depuis 2020.

La Federal Reserve prévoit également de baisser encore ses taux d’un demi-point au total d’ici la fin de l’année. “Nous savons qu’il est temps de recalibrer notre politique pour qu’elle soit plus appropriée compte tenu des progrès réalisés en matière d’inflation et d’emploi, en passant à un niveau plus supportable.

La balance des risques est donc maintenant équilibrée, et c’est le début de ce processus’’, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell lors d’une conférence de presse.

La Fed table aussi sur une baisse de l’inflation plus rapide que prévue à 2,1 % en 2025 et a révisé à la hausse sa prévision pour le chômage, à 4,4 % en 2024 et 2025.

Les taux d’intérêt avaient été relevés pour tenter de venir à bout de l’inflation. Depuis juillet 2023, le taux directeur se situe dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, soit son plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Avec cette mesure, la banque centrale américaine veut empêcher le chômage de grimper à nouveau alors que l’inflation baisse progressivement. Cette baisse des taux redonnera du pouvoir d’achat aux ménages américains, qui endurent depuis plusieurs années une forte inflation et un coût élevé du crédit.