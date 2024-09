Tunisie-NorvÃ¨ge : CrÃ©ation du Conseil d’affaires et accords solaires Ã  Sidi Bouzid et Tozeur

La deuxième session des consultations bilatérales tuniso-norvégiennes s’est tenue, mercredi, au siège du Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, et a été présidée par Mohamed Ben Ayed, secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères et son homologue norvégien, Andreas Motzfeldt Kravik.

Les deux parties ont annoncé, à cette occasion, la création du Conseil d’affaires tuniso-norvégien et la signature de mémorandums d’entente relatifs à la construction de deux stations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire à Sidi Bouzid et Tozeur, deux projets qui seront réalisés par une société norvégienne.

La rencontre a permis également d’insister sur la solidité des relations d’amitié établies entre les deux pays et l’importance de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale particulièrement dans les secteurs à haute valeur ajoutée ainsi que de drainer les investissements norvégiens en Tunisie.

Les deux secrétaires d’Etat ont également évoqué les questions régionales et internationales d’actualité notamment la situation dans les territoires palestiniens occupés.