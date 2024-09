Salon Fabtech Africa 2024 : 130 exposants et startups innovantes au Parc des Expositions du Kram

La première édition du salon dédié à la technologie industrielle «Fabtech Africa Expo» sera organisée, du 23 au 26 octobre 2024, au Parc des expositions du Kram à Tunis.

Fabtech Africa Expo se veut une plateforme pour les entreprises industrielles et les startups tunisiennes afin de présenter leurs dernières avancées technologiques, produits et services innovants, a indiqué le directeur général du salon Aymen Ben Slimane.

Intervenant, au cours d’une conférence de presse tenue mercredi, le responsable a ajouté que plus de 130 exposants tunisiens et représentants de 16 pays africains dont l’Algérie, la Libye, l’Egypte, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Rwanda et l’Ethiopie devront explorer les tendances industrielles 4.0, échanger des idées et établir des partenariats.

Au programme figurent des conférences, des ateliers spécialisés et des panels de discussion animés par des professionnels des secteurs de l’industrie et de la technologie, outre plus 500 rencontres B to B en présentiel et à distance.

Fabtech Africa Expo permettra de prendre connaissance des besoins des entreprises industrielles en termes de digitalisation des services et de développement des process et d’offrir aux jeunes startups tunisiennes l’opportunité de faire connaitre leurs innovations auprès des industriels tunisiens et d’identifier des clients africains.

Des centres de recherche relevant d’universités publiques et privés présenteront, également, leurs travaux de recherche et projets de fin d’études qui peuvent être concrétisés et servir les entreprises industrielles.

Ben Slimane a, par ailleurs, rappelé que la technologie est un facteur très important pour renforcer la compétitivité des entreprises et améliorer la productivité, outre la résolution des défis liés à la transition énergétique et à l’application des nouvelles normes européennes relatives à l’émission de carbone.

Fabtech Africa Expo 2024 couvrira plusieurs secteurs clés selon les organisateurs.

Il s’agit notamment de la fabrication avancée, l’électronique, la mécatronique, l’aéronautique, la robotique, l’automatisation, l’impression 3D, l’Internet des objets (IoT), la cyber sécurité industrielle, l’énergie durable, l’intelligence artificielle et l’outsourcing des services …

Le salon est initié par la société organisatrice d’événements «Phenix Concept Solutions », en partenariat avec l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

Parmi les thèmes qui seront discutés, au cours de cette manifestation, figurent la « Politique industrielle et climat des affaires, « l’Innovation et les secteurs porteurs en Tunisie », « le défi de la transformation numérique de l’industrie Tunisienne » et «les Nouvelles tendances en matière d’enseignement et de formation technologique ».