Subventions UNESCO-SEVENTEEN : Soutien aux projets de crÃ©ativitÃ© et bien-Ãªtre des jeunes Ã  l’Ã©chelle mondiale

Le Programme mondial de subventions pour la jeunesse de l’UNESCO (Global Youth Grant Scheme – GYGS), en collaboration avec le groupe sud-coréen K-pop SEVENTEEN, a lancé un appel à candidatures pour financer 100 projets d’action menés par des jeunes à l’échelle mondiale.

Ce programme intitulé «Going Together – For Youth Creativity and Well-Being», (Ensemble pour la créativité et le bien-être des jeunes) vise à promouvoir la créativité des jeunes tout en renforçant leur bien-être.

Lancé le 26 juin 2024, à l’occasion de la nomination par Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO de SEVENTEEN en tant que tout premier ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour la jeunesse, le programme financera des initiatives portées par des jeunes, notamment dans les domaines de la musique, des arts et du sport, qui contribuent à améliorer leur bien-être et celui de leurs communautés. Les porteurs de projets âgés de 18 à 30 ans, de tous horizons et de toutes les régions du monde peuvent soumettre leurs projets avant le 30 septembre 2024.

Le Programme mondial de l’UNESCO de subventions pour la jeunesse mobilise des ressources pour soutenir les jeunes du monde entier et renforcer leurs capacités créatives.

Composé de 13 musiciens, le groupe SEVENTEEN, fondé en 2015, s’est propulsé sur le devant de la scène musicale grâce à son esprit créatif hors du commun et son approche innovante, combinant le hip-hop, la voix et la performance scénique.

En novembre 2023, les membres du groupe ont participé au 13ème Forum des jeunes de l’UNESCO, où ils ont prononcé un discours et livré une performance en direct au siège de l’UNESCO à Paris. Ce groupe “est devenu un symbole à travers le monde pour des millions de jeunes, à qui il transmet une énergie positive et l’esprit d’initiative”, a noté la Directrice générale de l’UNESCO.