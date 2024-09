Le CEPEX et la FIPA se proposent de sélectionner 3 à 4 entreprises / startups tunisiennes, afin de prendre part au salon FrancoTech, qui se tiendra à Paris les 3 et 4 octobre 2024, a fait savoir, samedi, le Centre de promotion des exportations.

FrancoTech représente, en effet, “une opportunité pour promouvoir les produits, solutions et innovations et de favoriser l’entrepreneuriat et les partenariats pour les entreprises et startups tunisiennes qui opèrent ans les domaines de l’intelligence artificielle, la transition énergétique, le capital humain, la logistique, la sécurité alimentaire et le financement de l’innovation”.

Les entreprises et startups tunisiennes intéressées par la participation à cet évènement peuvent postuler au plus tard le 19 septembre 2024.