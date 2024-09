Récupération de trois terrains domaniaux agricoles à Mahdia et Tozeur

Les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Mahdia et Tozeur ont récupéré trois terrains domaniaux agricoles de l’Etat en raison du non-paiement des dettes dues par les locataires d’une part, et de l’appropriation illégale de biens de l’Etat d’autre.

Deux des lotissements récupérés sont situés au périmètre irrigué connu sous le nom “Bir Ben Kamla” (Imada Hiboun relevant de la délégation de Mahdia) et couvrent une superficie d’environ 4 ha.

Le troisième lotissement est situé dans la délégation de Nefta, selon un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

L’opération de récupération s’est déroulée en présence de toutes les autorités étatiques concernées, et les directions régionales ont pris possession des biens récupérés en attendant de les réaffecter conformément aux réglementations légales en vigueur, précise un communiqué du ministère.