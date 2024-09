Dans le cadre de la quatrième édition des Fêtes de la Mer, organisée par l’Alliance Française de Bizerte, avec le soutien de l’Institut français de Tunisie (IFT), les 12 et 13 septembre à Bizerte, en marge du Forum Mondial de la Mer 2024, l’Alliance Française de Bizerte accueille le projet « Les Villes Flottantes», qui démarre sa tournée à partir de Bizerte, pour s’envoler à Djerba et finir par Gabès.

Organisé en partenariat avec “La Saison Bleue”, les Alliances Françaises de Gabès et de Djerba, le projet est monté par Elsa Mroziewicz Lebeault et Cécile Palusinski, artistes pluridisciplinaires, créatrices et autrices. Il consiste en une œuvre visuelle et sonore qui met en lumière des solutions innovantes mettant à l’honneur les fonds marins et les littoraux.

L’aventure artistique et environnementale de Bizerte (12 et 13 septembre) à Gabès (15 septembre) en passant par Djerba (14 septembre), consiste en la création d’une fresque collective sur le thème des villes flottantes sur le quai de la médina de Bizerte, en amont des Fêtes de la Mer et des ateliers créatifs dans les trois villes « Dessine ta ville flottante imaginaire » avec Elsa Mroziewicz et « Ecris un haïku sonore sur le thème de l’océan » avec Cécile Palusinski.

Invitation artistique à repenser la ville de demain

“Villes Flottantes” est présenté par Elsa Mroziewicz comme un projet d’oeuvre sonore monumentale augmentée (AR) et de livre leporello, qui invite le spectateur à un voyage littéraire et poétique à travers des villes flottantes imaginaires et futuristes, tout en donnant à découvrir les solutions apportées aux enjeux écologiques autour des océans, dans une logique de création de passerelle entre arts et sciences.

Il s’agit de proposer une double expérience dans l’espace public, avec une nouvelle expérience de lecture. L’objectif est d’inviter le public a repenser la ville de demain tout en donnant à découvrir des solutions apportées aux enjeux écologiques actuels (élimination du carbone de l’atmosphère terrestre par le biais de processus océaniques naturels, solutions de traitement propre des déchets, production de nourritures et d’engrais à partir d’algues, biomimétisme, régénération naturelle des barrières de corail, etc.)

Le projet immersif “Villes Flottantes” vise à sensibiliser les publics aux conséquences du changement climatique, tout en mettant en lumière de nouveaux imaginaires autour de l’océan, composés d’images de résilience mais aussi de renaissance écologique, illustrant le potentiel d’un nouvel art de vivre au plus proche de l’océan.

En plongeant l’utilisateur dans un univers de réalité augmentée, l’objectif est de créer un espace où art, poésie, sciences et technologies s’allient pour éveiller les consciences et inspirer l’action.

Dans la fresque « Les villes flottantes », le spectateur est invité à une déambulation au coeur de différentes villes flottantes imaginaires composées d’éléments architecturaux et de dispositifs (biomimétisme, réorganisation de l’urbanisme, présence du végétal dans la ville, etc.) apportant des éléments de réponses aux enjeux écologiques et sociétaux actuels.

Chaque ville flottante est inspirée d’un pays du monde visité dans le cadre de ce projet. L’aventure qui a démarré en 2023 dans la ville de Taiwan et qui débarque dans une quatrième escale en Tunisie englobe six “villes flottantes” sur la mer ou sur des fleuves, où ont été programmés des voyages ou résidences, pour présenter une vision multiculturelle du rapport de l’homme à l’océan.