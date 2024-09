La ministre de l’Equipement et de l’Habitat Sarra Zaâfarani Zenzri et l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Tunis Wan Li et la délégation qui l’accompagne ont examiné, lors d’une réunion de travail tenue, mercredi, les mesures proposées par la Chine en vue de réaliser le projet d’aménagement du Stade olympique d’El Menzah.

Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre de la coopération sino-tunisienne s’est tenue à l’issue de la visite du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, à la République populaire de Chine pour participer au Sommet sino-africain tenu à Pékin du 3,au 5 septembre 2024.

Ont participé à cette réunion les chefs de cabinets des ministres de l’Equipement et de l’Habitat et de la Jeunesse et des Sports, outre des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Migration, des Tunisiens à l’étranger, de l’Economie et la Planification et les cadres des ministères de l’Equipement et de la Jeunesse et des Sports.

La ministre a souligné la nécessité de poursuivre la coordination quotidienne entre les différents départements concernés afin de surmonter toutes les difficultés et de garantir la réussite de ce projet, selon un communiqué du ministère de l’Equipement.

La ministre de l’Equipement a mis en exergue le niveau du partenariat stratégique entre la République populaire de Chine et la République tunisienne, soulignant sa volonté de le développer et de saisir les opportunités de coopération dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples amis.

Pour sa part, l’Ambassadeur de la République populaire de Chine à Tunis a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le travail commun, de hisser le niveau de coopération entre les deux pays et de soutenir ses perspectives futures.