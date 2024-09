La BH BANK vient d’obtenir la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT).

Le certificat a été remis à la BH Bank lors d’une cérémonie tenue, mardi, 10 septembre 2024, à son siège en présence du directeur général de la BH BANK, Wajdi Koubaa, la Vice-Présidente de l’Organisme de Certification, Anne Guerbé, selon un communiqué publié, mercredi, par la banque.

La certification lui a été délivrée par l’organisme français COFICERT, suite à l’évaluation du système LBC/FT de la banque.

La BH obtient, ainsi, son premier certificat de conformité AML 30000 à l’issue d’un processus de mise à niveau de deux ans.

En effet, la norme AML 30000 qui s’adresse aux assujettis, tels que présentés et désignés par le Groupe d’action financière(GAFI), est diffusée et régulée par l’International Groupe for Sustainable Finance (IGSF).

La certification AML 30000 s’inscrit dans la stratégie continue de la banque pour perfectionner ses processus et procédures internes. Son obtention témoigne de la capacité de la BH BANK à lutter activement et durablement contre les risques de criminalité financière inhérents à son activité.

BH BANK, fondée en 1974 sous le nom de Caisse Nationale d’Epargne Logement, a, de par son activité axée sur le crédit immobilier, soutenu l’accès au logement en Tunisie via le financement de plus de 600.000 logements, soit près de 30% du patrimoine foncier tunisien.

Avec sa transformation en Banque de l’Habitat en 1989, BH Bank s’est dotée d’une stratégie de proximité avec sa clientèle à travers un réseau de 151 agences couvrant tout le territoire tunisien.