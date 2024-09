Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, mardi, au Caire, à la 8e réunion du Comité ministériel chargé de l’action internationale pour faire face aux politiques et mesures illégales de l’entité sioniste à Al-Qods occupée. Lors de ce conclave, l’accent a été mis sur l’importance de préserver l’intégrité de la mosquée Al-Aqsa et de renforcer l’action arabe commune pour mettre en œuvre les recommandations émises par ce comité ministériel, indique un communiqué du ministère.

En marge de sa participation à la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue aujourd’hui au Caire, le ministre a rencontré nombre de ses homologues arabes, dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irakien, Fouad Hussein, le ministre d’État qatari aux Affaires étrangères, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, ainsi que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faiçal bin Farhan Al Saud.

Ces rencontres ont été l’occasion de réaffirmer la volonté partagée de renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et ces pays frères, dans divers domaines et d’assurer les meilleures conditions pour la réussite des prochaines échéances bilatérales.

Les ministres des Affaires étrangères arabes examinent lors de cette réunion les derniers développements dans les territoires palestiniens, ainsi que les principales questions régionales et internationales, en plus des relations entre les pays arabes et les groupes régionaux et internationaux.