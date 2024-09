Tunisie : Inauguration officielle de la 1ere édition du Salon « ArtiCrea »

La première édition du Salon professionnel de l’artisanat « ArtiCrea », qui se tient au parc des expositions du Kram à Tunis a été officiellement inauguré, mardi, 10 septembre 2024, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya et en présence des ministres du commerce et du développement des exportations, Samir Abid et des technologies de la communication, Sofiene Hemissi ainsi que le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires etrangeres, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed.

Organisé à l’initiative de l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), ce salon est organisé du 9 au 15 septembre 2024 avec la participation de plus d’une centaine d’artisans et artisanes dans les différentes spécialités, offrant des produits originaux qui répondent aux tendances du marché mondial. Il s’agit de Meubles et décoration, Supermarchés et discounters, Verre et céramique, Boutiques de cadeaux et concept stores , Hôtels et restaurants, Distribution de restaurants et fourniture d’hôtels, Spécialiste du commerce de gros, Design d’intérieur, Gestion des installations et architecture, Achats et approvisionnements d’entreprise.

Dans une déclaration aux médias, le ministre du tourisme a souligné que le salon « ArtiCrea », constitue une opportunité pour les professionnels, notamment, les 45 professionnels étrangers(acheteurs et médias spécialisés dans le domaine de l’artisanat et de décoration intérieur) présents, à cette occasion, pour prendre connaissance des produits de l’artisanat tunisien, de l’emballage et des structures relevant de l’Etat

Il a rappelé que le gouvernement œuvre à promouvoir la destination tunisienne de manière général mais aussi le secteur de l’artisanat, en particulier.

« Plusieurs incitations sont mises en place par l’Etat pour encourager les artisans tunisiens à exporter davantage et à accéder à de nouveaux marché à l’échelle international », a ajouté le ministre du tourisme.

Tekaya a, en outre, indiqué que les exportations des produits de l’artisanat tunisien ont enregistré une hausse de plus de 6% . Les Etats Unis, première destination des exportations de l’artisanat tunisien.

« ArtiCrea » constitue, également, une occasion unique de découvrir des gammes de produits authentiques 100% tunisien, de planifier des projets, d’établir des contacts stratégiques et de passer des commandes sur mesure.

Organisé avec le soutien du projet Creative Tunisia, qui vise le renforcement des chaînes de valeurs en Tunisie, le salon « Articrea » profitera d’une importante visibilité à l’échelle nationale et internationale. Son ambition est d’attirer les acheteurs internationaux ainsi que de promouvoir et valoriser l’artisanat tunisien.

Au programme du salon « ArtiCrea »figure l’organisation des conférences et ateliers animés par des experts. L’objectif est de fournir aux artisans, professionnels ou porteur de projet dans le secteur de l’artisanat en Tunisie ou à l’étranger, des informations clés sur les enjeux actuels du secteur de l’artisanat.

L’artisanat est l’un des secteurs économiques les plus florissants en Tunisie, en témoigne les recettes d’exportation des produits artisanaux tunisiens qui ont atteint plus de 40 millions d’euros (soit équivalent de plus de 130 millions de dinars) en 2022. Il s’agit d’un secteur important pour le pays puisqu’il fournit plus de 7000 emplois directs et contribue à hauteur de 4,5% au PIB, selon les données de l’ONAT.