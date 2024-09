Des quantités de semences sélectionnées et ordinaires de céréales seront mises à la disposition des agriculteurs, dans les points de vente officiels, et ce dans le cadre des préparatifs pour la saison céréalière 2024/2025, a fait savoir, jeudi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministère a souligné que les prix de la saison dernière ont été maintenus. Ainsi, les semences sélectionnées seront vendues à 160 D/ Quintal pour le blé dur, 130 D/Quintal pour le blé tendre et 120 D/Quintal pour l’orge et le triticale.

Pour les semences commerciales ordinaires contrôlées, le prix de l’orge sera de 110 D/ Quintal.

Pour les semences sélectionnées, objet de contrat d’exploitation commerciale, un taux de 3% sera appliqué au prix de vente du quintal.