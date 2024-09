Un nouveau cycle des Jeudis du Cinéma placé autour du thème “Interaction entre Économie et Culture Vers un nouvel écosystème cinématographique” aura lieu les 12, 19 et 26 septembre courant à Tunis, entre la Cité de la Culture et les Berges du Lac.

Les jeudis du cinéma est un cycle d’ateliers de réflexion, lancé en juin dernier, à l’initiative du Groupement Professionnel d’Industrie Cinématographique du syndicat patronal Conect. Il s’agit d’un plan d’action en trois phases qui s’étale sur six mois, de juin à décembre 2024.

Les jeudis du Cinéma “reviennent avec détermination pour aborder méthodiquement les défis majeurs de la réforme structurelle du cinéma en Tunisie”, indique le Groupement dans un communiqué rendu public ce mercredi 4 septembre, ajoutant que ces nouvelles rencontres “seront bien plus qu’une simple concertation ; elles envisageront de manière concrète les mesures à mettre en œuvre pour structurer, rationaliser, pérenniser des pans entiers du secteur cinématographique.”

La même source souligne que “ce cadre de réflexion vise à mettre en place un écosystème propice à l’émergence d’une industrie cinématographique résiliente, capable de répondre aux enjeux actuels tout en valorisant l’héritage culturel national”.

Le Groupement a encore annoncé que “Les jeudis du Cinéma seront une occasion pour analyser en profondeur les répercussions culturelles et économiques des changements préconisés, tout en favorisant une synergie entre les intervenants concernés, sans exclusive”.

Le premier atelier sera axé sur la question “des priorités pour une nouvelle impulsion” alors que le deuxième abordera le thème de la “Spécificité des festivals de cinéma dans la promotion de l’attractivité territoriale”.

La siège de la Cinémathèque Tunisienne, relevant du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), à la Cité de la Culture, abritera les travaux de ces deux ateliers qui auront lieu à la salle Tahar Chériaa, respectivement les 12 et 19 septembre.

Prévu le 26 septembre dans les locaux de l’espace The Dot aux Berges du Lac, le troisième atelier abordera la question du “Développement du système de formation aux métiers du cinéma et renforcement de la capacité opérationnelle du secteur”.

Tous les ateliers se dérouleront de 9h à 13h.