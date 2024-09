Le 5 septembre, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier, ancien commissaire européen et négociateur du Brexit, au poste de Premier ministre. Cette nomination intervient plus de 50 jours après la démission de Gabriel Attal. Lors de la passation de pouvoir à Matignon, Barnier a promis des “changements et ruptures” et a souligné l’importance de l’écoute et du respect dans la relation entre le gouvernement et le Parlement, ainsi que vis-à-vis de toutes les forces politiques représentées.

Gabriel Attal, l’ancien Premier ministre, a exprimé sa frustration de quitter ses fonctions après seulement huit mois, bien qu’il ait souligné son sentiment du devoir accompli dans ce laps de temps. Barnier, âgé de 73 ans, devient ainsi le chef de gouvernement le plus âgé de la Ve République et se voit confier la tâche de former un “gouvernement de rassemblement”. Cette nomination conclut des semaines de négociations à l’Élysée, alors qu’Emmanuel Macron recherchait un Premier ministre capable d’éviter une censure immédiate du Parlement, profondément divisé depuis les élections législatives de juillet.

Des personnalités telles que Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, et Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ont été envisagées pour le poste, mais aucun n’a obtenu un soutien suffisant au sein de l’Assemblée nationale. Le Rassemblement national (RN), qui compte 142 élus, forme la troisième force politique derrière le Nouveau Front populaire (193 élus) et le camp présidentiel (166 élus). À l’annonce de la nomination de Barnier, Marine Le Pen, dirigeante du RN, a affirmé que son groupe ne déposerait pas de motion de censure dans l’immédiat, précisant que Barnier correspondait au critère d’un Premier ministre “respectueux des électeurs du RN”. Jordan Bardella, président du RN, a déclaré que son parti jugerait le gouvernement “sur pièces”.

Cette nomination symbolise un choix stratégique pour Macron, qui tente de stabiliser un Parlement fragmenté et de rassembler les forces politiques pour éviter une crise gouvernementale.