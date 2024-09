La championne mondiale et paralympique tunisienne, Raoua Tlili a décroché une nouvelle médaille d’or aux Jeux de Paris-2024, après avoir remporté le concours du lancer du disque (F41), et battu son propre record mondial et paralympique en réussissant un jet de 36.55m, à l’issue de la finale disputée mercredi au stade de France.

La médaille d’argent est revenue à la Marocaine Yousra Karim (36.46) et celle de bronze à l’Equatorienne Estefany Lopez Macas (30.89).

De leur côté, les Tunisiennes Samar Ben Koelleb et Fathia Amaimia, engagées dans la même épreuve, se sont classées respectivement 5e (28.63 record personnel) et 8e (27.37).

Il s’agit de la deuxième médaille d’or remportée par la Tunisienne lors de ces jeux après celle au lancer du poids (F41) et la septième de son histoire.