De l’envoyée de l’agence TAP Wided Medfai)- Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a déclaré, mardi, à Pékin, que “la Tunisie qui est actuellement déficitaire avec la Chine aspire à plus de fluidité en matière d’échanges commerciaux entre les deux pays”.

Reçu, par le vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l’État de la république populaire de Chine, Ding Xuexiang, en marge du Sommet du 9e Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 2024), prévu les 4 et 6 septembre courant, à Pékin, Kamel Maddouri a souligné sa volonté d’oeuvrer à renforcer ces échanges, estimant que l’assouplissement des échanges commerciaux tuniso-chinois sera bénéfique pour les deux pays.

“La Tunisie est bien déterminée à lever les obstacles devant les entreprises chinoises afin d’investir dans plusieurs secteurs à l’instar des énergies renouvelables, l’industrie des véhicules électriques, l’économie numérique et le phosphate”, a soutenu le chef du gouvernement, rappelant les relations historiques entre la Tunisie et la Chine dans différents domaines de développement.

La Tunisie dispose de plusieurs atouts permettant d’attirer ces entreprises, indiquant, à cet égard, que le pays mobilisera le foncier nécessaire et accordera des incitations fiscales et financières afin d’encourager les investissements chinois.

Il a, par ailleurs, fait observer qu’il existe des projets importants entre les deux pays dans certains domaines comme l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, le tourisme et la culture, ajoutant qu’il est possible de les développer davantage.

Kamel Maddouri a, d’autre part, exprimé la volonté de son gouvernement à mettre en place des projets tuniso-chinois, particulièrement, dans le secteur de l’industrie des véhicules électriques et des batteries automobiles et à relancer l’exportation du phosphate tunisien vers la Chine.

Selon lui, la Chine a déjà fait part de son intérêt pour appuyer la Tunisie dans certains secteurs comme le développement durable, l’agriculture et l’eau.

Lors de cette rencontre, Ding Xuexiang a souligné que son pays est attaché à soutenir la Tunisie et à accélérer la réalisation des projets programmés dont la construction du pont de Bizerte et de la station solaire photovoltaïque de Kairouan ainsi que l’extension de l’hôpital d’oncologie de Gabès.

Le vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l’État de la république populaire de Chine a ajouté, dans ce cadre que les efforts sont déployés afin de concrétiser le projet de la Cité médicale de Kairouan, mettant l’accent sur l’impératif de mener des études de faisabilité relatives à ce projet.

La partie chinoise souhaite importer davantage de produits tunisiens et de renforcer la coopération dans les secteurs de l’éducation, du tourisme et de la culture, a-t-il assuré.