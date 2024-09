Course décisive pour Yassine Gharbi en finale du 400m T54 : “Chaque détail compte”

Course décisive pour Yassine Gharbi en finale du 400m T54

Qualifié pour la finale du 400m sur chaise roulante dans la catégorie T54, le champion paralympique tunisien, Yassine Gharbi a assuré être content de sa qualification malgré un temps relativement moyen.

“La concurrence est plus en plus rude et mes adversaires ont clairement progressé, améliorant leurs temps habituels”, a-t-il confié à l’envoyé spécial de l’agence TAP à Paris, à l’issue de la demi-finale.

Pour le champion tunisien, l’essentiel reste à faire ce soir à l’occasion de la finale où il faudra tout donner en l’espace d’une course et n’épargner aucune goutte de sueur pour hisser haut le drapeau national.

“Il faudra se défendre avec hargne et détermination car chaque détail compte sur cette distance”, a-t-il fait savoir.

Gharbi avait, depuis les écrans placés dans la zone mixte du stade de France, tenu à suivre la série qui suivait la sienne pour voir les temps et essayer de se positionner par rapport à ses adversaires en finale.

Le triple médaillé d’or au Grand Prix de Paris en juin 2024, s’était, rappelle-t-on, qualifié pour la finale du 400m chaise roulante (T54), en terminant 3e de la première série de la demi-finale de l’épreuve.

Il a parcouru la distance en 46.23 m, devancé par l’Américain Daniel Romanchuk (1er, 45.16) et le Thaïlandais Athirat Paeng-Nuea (2e, 45.68).

La finale aura lieu ce soir à partir de 19:14 (heure tunisienne).

De son côté, Walid Ktila s’était qualifié, plutôt dans la matinée, pour la finale du 100m (T34) sur chaise roulante en terminant 2e de sa série.