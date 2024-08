La nouvelle saison musicale du Théâtre de l’Opéra de Tunis démarre au Théâtre des Régions en accueillant le jeudi 5 septembre 2024 (19H30), un duo exceptionnel ; Ayla Bartova, la jeune pianiste prodige, partagera la scène avec son père, Jiri Barta, violoncelliste tchèque de renommée internationale et une des figures emblématiques de sa génération.

Le duo père-fille, qui a commencé à se former dans l’atmosphère familiale par de simples improvisations, a conquis au fil des années les scènes les plus prestigieuses. Jiri Barta ne tarit pas d’éloges sur sa fille, la qualifiant de « talent musical rare, sensible, à l’écoute, inventive et généreuse ».

Lors de ce concert, intitulé « Bohemian Rhapsody : un voyage à travers la musique tchèque et d’Europe de l’Est », Jiri Barta et Ayla Bartova offriront aux mélomanes de musique classique un programme varié avec des œuvres de Kodaly, Dvorak, Scriabin, Janacek, Smetana, et Arvo Pärt etc.

Ayla Bartova, malgré son jeune âge, a déjà marqué les esprits par sa maîtrise du piano et sa sensibilité artistique. Elève de grands maîtres du piano, elle a remporté plusieurs distinctions lors de concours internationaux et s’est produite dans des festivals de renom.

Jiri Barta, quant à lui, est reconnu pour son interprétation magistrale du répertoire classique et contemporain. il a collaboré avec de nombreux orchestres prestigieux à travers le monde et a reçu plusieurs distinctions pour ses enregistrements, notamment de la musique tchèque. Son jeu est souvent décrit comme profond et émotionnel, capable de captiver le public par son intensité et sa subtilité.

Le concert organisé par l’ambassade de la république tchèque en Tunisie dans le cadre de l’année de la musique tchèque, informe l’ambassade, sera l’occasion non seulement de découvrir une prestation musicale entre un père et sa fille, mais aussi de plonger dans l’univers riche et diversifié de la musique de l’Europe de l’Est, sublimé par deux artistes complices qui partagent une passion pour la musique.