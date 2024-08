Six startups tunisiennes, basées en Tunisie et/ou ayant une activité en France ou dans l’espace francophone, seront sélectionnées par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour exposer au salon FrancoTech, qui se tiendra à Paris les 3 et 4 octobre 2024 et participer au concours de l’innovation organisé lors du salon, a fait savoir, mardi, la Caisse.

Les startups retenues devront être spécialisées dans le domaine du numérique de confiance (intelligence artificielle, cybersécurité, edtech (Technologies de l’éducation), fintech (Technologies financières), medtech (Technologies médicales), ou dans celui de la transition énergétique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, décarbonation, mobilité, économie circulaire…) ou encore dans celui de la sécurité alimentaire (agriculture et industries agroalimentaires, eau, logistique, fret, distribution…).

Le concours de l’innovation mettra en avant les solutions durables et responsables, qu’il s’agisse d’innovations de rupture ou d’améliorations, dans les domaines du numérique, de la transition écologique, et de la sécurité alimentaire.

Les candidats intéressés devront remplir un formulaire de participation en ligne afin de soumettre les détails de leur solution innovante au jury de présélection. La date limite pour l’inscription au concours est fixée au 30 août 2024.

Pour chaque catégorie, un jury composé d’experts évaluera les projets et retiendra les dix meilleurs sur la base de critères détaillés sur le site web du concours (Concours d’Innovation FrancoTech). La liste des candidats présélectionnés pour présenter leur projet sera publiée le 15 septembre 2024.

Les startups sélectionnées seront invitées à réaliser une présentation de leur projet d’une durée maximale de 5 minutes devant un jury constitué d’experts, de fonds d’investissement, de grands groupes et d’institutionnels. Cette présentation se déroulera devant le jury à partir du 20 septembre 2024.

Trois prix seront décernés lors de ce concours à savoir le Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024 de la Sécurité Alimentaire, le Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024 du Numérique et le Grand Prix de l’Innovation FrancoTech 2024 de la Transition Écologique.