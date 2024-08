Une étude récente du programme de recherche mondial REACH, publiée dans la revue Science, révèle une situation alarmante concernant l’accès à l’eau potable dans le monde. En effet, plus de 4,4 milliards de personnes, soit plus du double de l’estimation de 2020, n’auraient pas accès à une eau salubre. Cette pénurie touche principalement les pays à faible et moyen revenu, concentrant les problèmes dans les régions d’Afrique et d’Asie du Sud.

Les chercheurs de REACH ont identifié plusieurs facteurs à l’origine de cette crise :

La contamination de l’eau : La pollution des sources d’eau constitue un défi majeur, rendant l’eau impropre à la consommation.

Le climat : Les températures élevées, la saisonnalité des précipitations et les changements climatiques impactent directement la disponibilité en eau

L'utilisation des terres : Les activités humaines comme l'agriculture et l'industrialisation peuvent dégrader la qualité de l'eau et réduire les ressources disponibles.

Les revenus : Les fluctuations des revenus liés aux saisons sèches et humides affectent la capacité des populations à payer pour des services d'eau potable durables.

Les chercheurs ont utilisé des données satellitaires et des enquêtes de terrain pour analyser ces facteurs et ont mis en évidence la complexité de la problématique. La qualité de l’eau apparaît comme le principal défi à relever pour garantir un accès universel à une eau potable salubre.