Les services de la direction régionale des domaines de l’État et des affaires foncières au gouvernorat de Siliana ont récupéré, mercredi, une ferme domaniale agricole, dénommée “Nasr Ezzitouna” d’une superficie de 472 hectares, située dans la délégation de Gaâfour”.

Cette saisie intervient en application de la décision émise par le ministre des domaines de l’État et des affaires foncières et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur régional des domaines de l’État et des affaires foncières de Siliana, Walid Dhif, a souligné, que la récupération de ce terrain domanial a été exécutée, en présence du gouverneur de la région, et toutes les parties concernées, à savoir le délégué de Gaafour, les unités de la garde nationale, les représentants du commissariat régional au développement agricole (CRDA), de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et de l’Office des terres domaniales (OTD).

Selon la même source, les services concernés de l’Office des terres domaniales (OTD) ont pris en charge la propriété récupérée en attendant sa réallocation conformément à la règlementation en vigueur.