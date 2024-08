Le président directeur général de la Société Régionale de Transport à Gabès (SRTG), Haythem Hamrouni, a indiqué, mardi, que la société engage, à pleine capacité, une opération d’entretien de sa flotte de bus, en prévision de la prochaine rentrée scolaire et universitaire.

Quelque 108 bus seront alloués à cet effet, a-t-il fait savoir, se voulant rassurant quant à la capacité de la société à contourner les problèmes du secteur du transport dans la région, pour autant que la SRTG obtienne sa part de bus d’occasion et acquiert un lot de nouveaux bus.

Au cours d’une séance de travail tenue, mardi, sous la supervision du secrétaire général du gouvernorat de Gabès, le transport scolaire et universitaire dans la région a été débattu avec force promesses de venir à bout des perturbations constatées l’année dernière au niveau de certains des lignes de la SRTG.

A noter que l’effectif des élèves dans le gouvernorat de Gabès au cours de la prochaine année scolaire, atteindra environ 83 mille élèves inscrits dans les établissements d’enseignement public et plus de 6000 élèves dans les établissements éducatifs privés, auxquels s’ajoutent environ 3000 inscrits dans les établissements de formation publics et privés, et 13000 étudiants au Campus universitaire de Gabès.