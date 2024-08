Le Tunisien Karem Ben Hnia s’est classé 8e, à l’issue des épreuves de la catégorie des 73 kg du tournoi olympique d’haltérophilie des Jeux de Paris-2024, disputées jeudi à l’Arena Paris Sud.

Ben Hnia a soulevé 149 kg à l’arraché, 181 kg à l’épaulé-jeté et 330 kg au total.

La première place est revenue à l’Indonésien Rizki Juniansyah, médaillé d’or (155 kg à l’arraché, 199 kg à l’épaulé-jeté et 354 kg au total), suivi du Thailandais Wichuma Weeraphon (148 kg à l’arraché, 198 kg à l’épaulé-jeté et 346 kg au total) et du Bulgare Andeev Dimitrov (154 kg à l’arraché, 190 kg à l’épaulé-jeté et 334 kg au total).