Cette nuit, la Tunisie sera baignée dans une atmosphère douce et paisible. Le ciel sera parsemé de quelques nuages, laissant place à une belle nuit étoilée sur la plupart des régions. Les températures seront particulièrement agréables, oscillant entre 26 et 30 degrés au nord, au centre et au sud-est, et atteignant 33 degrés au sud-ouest.

Le vent d’est soufflera faiblement à modérément sur l’ensemble du territoire, apportant une légère brise rafraîchissante. Seules les régions du sud-ouest connaîtront des vents un peu plus soutenus. La mer sera calme, invitant à de belles promenades sur le littoral.