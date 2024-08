« L’Aiguille » d’Abdelhamid Bouchnak a été sélectionné dans la compétition officielle internationale de la 11ème édition du Festival du film de Tripoli (TRIPOLIFF) qui aura lieu du 19 au 25 septembre 2024 dans la ville Tripoli au Liban.

La sélection complète au programme de cette année a été dévoilée le 1er août, peut on lire sur le site du festival « Tripoli Film Festival ». Le film de Bouchnak figure parmi une sélection 10 longs métrages de fiction représentant neuf pays : Algérie, Brésil, France (2), Japon, Jordanie, Liban, Soudan, Kirghizistan et Tunisie.

« L’Aiguille » (The Needle, titre en anglais) a fait sa sortie nationale dans les salles le 6 décembre 2023. L’avant-première avait eu lieu, dans 14 salles tunisiennes, le 1er décembre de la même année.

Cette fiction produite par « Shkoon productions » figurait dans sélection officielle des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2023 dont la tenue a été annulée. Il s’agit du troisième long métrage d’Abdelhamid Bouchnak, après “Dachra”, premier film d’horreur tunisien et un autre film du genre fantastique « Papillon d’or ».

Pour ce film, le réalisateur et scénariste d’oeuvres pour le cinéma et la télévision est entouré de son frère, Hamza Bouchnak, auteur de la musique mais aussi au casting et à la production. Le casting est composé de Fatma Sfar, Bilel Slatnia, Jamel Madani et Sabah Bouzouita.

«L’Aiguille » (113’), raconte l’histoire d’un jeune couple Mohamed Ali (Bilel Slatnia), alias Dali, et son épouse Mariem (Fatma Sfar), vivant à Tunis, au début de l’année 2000. Dali et Mariem attendent avec impatience l’arrivée de leur premier enfant. Le jour de l’accouchement, le médecin leur apprend que le bébé a une particularité rare : il porte les deux sexes, mâle et femelle. Bouleversé par cette nouvelle et confronté à ses démons, Dali n’arrive plus à jouer son rôle auprès de Mariem et de leur enfant. »

Cette fiction explore le thème de « L’intersexualité » qui commence à avoir de la place dans les choix d’autres réalisateurs tunisiens et leurs producteurs. Bouchnak est allé vers ce choix en donnant de la visibilité à une communauté qui vit en marge de la société, le plus souvent hostile et une loi caduque.

Abdelhamid Bouchnak diplômé de l’École supérieure de l’audiovisuel et du cinéma (ESAC) à Gammarth et de l’Université de Montréal, gère, depuis 2012, la société Shkoon Production. Après la réalisation de plusieurs travaux cinématographiques, tels que la web-série Ta7ana, la série télévisée, Hedhoukom et des courts-métrages (Alliance en 2011 et Bonbon en 2016), il réalise Jadis Kerkouane, un doc-fiction historique.

En 2018, il réalise son premier long métrage, Dachra qui était sélectionné à la Semaine internationale de la critique de la Mostra de Venise. En 2019, il réalise la saison 1 de la série Nouba, diffusée sur Nessma durant le mois du ramadan. La saison 2 de la même série, intitulée Ochèg Eddenia, est diffusée en 2020 sur Attessia TV et la plateforme Artify.

En 2021, il réalise la série Ken Ya Makenech durant le mois du ramadan et diffusée sur la Télévision tunisienne 1 lauréate du deuxième prix de de la 21ème édition du festival arabe de la radio et de la télévision de l’ASBU.

Présenté en compétition officielle des JCC 2021, son film « Papillon d’or » (Fartattou Ethehab) était le candidat de la Tunisie pour l’Oscar du meilleur film international de la 94ème cérémonie des Oscars de 2022. Ce long-métrage de fiction (92′) du genre Drame fantastique n’a pas été présélectionné.

Abdelhamid Bouchnak est également metteur en scène d’une comédie musicale tunisienne, “Ocheg Eddenya”, présentée à l’ouverture du Festival International de Carthage (FIC) 2022 et d’un spectacle musical présenté à l’ouverture de la 58ème édition du FIC qui se déroule du 18 juillet au 17 août 2024. Intitulé “Ayech leghnayeti”, ce spectacle était organisé en hommage à son père le grand chanteur arabe Lotfi Bouchnak.

La compétition officielle du Festival du Film de Tripoli comprend également une section documentaire composée de 7 films représentant 6 pays (Canada, Egypte (2), France, Italie, Liban et Palestine).

Une autre section pour courts métrages est dédiée aux films internationaux, arabes, d’animation et Libanais. Elle comprend 13 courts issus de 6 pays (France (6), Grèce, Iran, Inde, Roayume-Uni (2) et Roumanie (2) et 5 courts arabes (Algérie, Bahrein, Egypte, Jordanie et Oman). 7 film d’animation issus de 6 pays (Iran, Liban (2), Etats -Unis d’Amériques, Corée du Sud, Egypte et Arabie Saoudite) sont également au menu. Le Liban est représenté par 5 courts métrages.

Le Festival du Film de Tripoli est une manifestation cinématographique conçue pour améliorer l’image de la ville de Tripoli et promouvoir le riche patrimoine culturel de la Capitale du Nord du Liban et de ses artistes. Le Festival dont la première édition avait eu lieu en 2014 fêtera cette année sa 11ème édition du 19 au 25 septembre 2024.