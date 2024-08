Appel à candidature pour la 2e édition de l’Académie des Talents Méditerranéens

Destiné à des candidats de douze pays, -Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte, Liban, Mauritanie, Libye, Espagne, Italie, Portugal,

France et Malte- la seconde édition de l’Académie des Talents Méditerranéens (ATM), vient être lancée par le Campus Groupe AFD (Agence française développement) et INCO. Le dernier délai pour candidater est fixé pour le 13 octobre 2024. Ce programme a pour objectif de changer le regard actuel porté sur les deux rives de le Méditerranée, de libérer le potentiel de la jeunesse méditerranéenne pour créer une vision et un projet communs en vue de renforcer le sentiment d’appartenance à une Méditerranée unie.

Destiné aux entrepreneurs, intrapreneurs, artistes, scientifiques, acteurs de la société civile, auteurs ou encore chercheurs, ce programme de formation hybride, en présentiel et en ligne, et itinérante de huit mois -de décembre 2024 à juillet 2025- leur permettra d’explorer et de comprendre l’identité méditerranéenne, de construire un récit commun et de concrétiser des projets à fort impact en Méditerranée.

50 talents seront sélectionnés dans un premier temps pour participer à des ateliers collectifs. Ces talents devront être porteurs d’un projet ou d’une initiative ayant un impact positif sur la Méditerranée, dans des domaines variés, par exemple: les industries culturelles et créatives, l’environnement, les infrastructures, les médias, les secteurs sociaux, la recherche, le sport, l’artisanat, ou tout autre domaine pertinent. . Cette première phase se conclura fin janvier 2025 par un comité de sélection qui désignera les 25 porteurs de projets ou d’initiatives qui poursuivront le programme jusqu’en juillet 2025. Ces 25 talents bénéficieront de deux à trois rencontres en présentiel, dont au moins une à Marseille et une à Tunis afin de favoriser les échanges interculturels, améliorer la cohésion de groupe et bâtir une réelle communauté d’ambassadeurs de la région qui perdurera dans le temps.

Le programme vise à déployer leur plein potentiel dans un monde en mutation, comprendre les enjeux méditerranéens contemporains (économiques, sociaux et culturels), mener à bien des projets/initiatives à fort impact en Méditerranée, fédérer une communauté d’«ambassadeurs» porteurs d’un nouveau regard sur la Méditerranée et faire émerger un projet commun autour d’un nouveau récit méditerranéen, insufflé par une communauté engagée.

L’Académie des Talents méditerranéens, initiée par le Campus Groupe AFD et StartUpBrics en 2021, est aujourd’hui portée par le Groupe AFD à travers son Campus avec l’appui de la Direction Régionale Afrique du Nord, avec le soutien de la Délégation Interministérielle à la Méditerranée (DIMED), et opérée par INCO. Elle se veut la concrétisation de cette ambition d’un changement de regard entre les deux rives par la jeunesse méditerranéenne pour transformer ces sociétés au travers de projets fédérateurs et ancrés dans les territoires.