L’OIF lance le 8ème prix francophone de l’innovation dans les médias

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures de la huitième édition du « Prix francophone de l’innovation dans les médias ».

Organisé par l’OIF, France Médias Monde (FMM) et Reporters sans Frontières (RSF), ce prix s’adresse à toutes les initiatives médiatiques (radio, télévision, presse écrite, organisations de la société civile et nouveaux médias) des 88 États et gouvernements membres de la Francophonie qui ont su développer des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information et traitant des problématiques, enjeux et préoccupations chers aux populations francophones.

Lancé ce 29 juillet 2024, l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 26 août 2024. L’initiative candidate doit remplir et signer le formulaire d’inscription disponible sur le site internet de l’Organisation internationale de la Francophonie. Elle doit constituer un dossier de candidature respectant strictement les consignes et reprenant les éléments précisés dans le « Dossier de candidature » disponible en ligne. Les dossiers de candidatures et leurs annexes doivent être transmises par voie électronique, au plus tard le 26 août 2024 à l’adresse suivante : cyril.ntone@francophonie.org.

Les lauréats, désignés par un jury composé de représentants de l’OIF, de FMM et de RSF ainsi que d’autres personnalités du monde des médias francophones, recevront une dotation de 15 000 euros (1er Prix), 10 000 euros (2ème Prix) et 5 000 euros (3ème Prix).

Le «Prix francophone de l’innovation dans les médias» sera remis début octobre, en marge du Sommet de la Francophonie dont le thème est « Créer, innover et entreprendre en français ».

La France accueillera, les 4 et 5 octobre 2024, le 19ème Sommet de la Francophonie qui occupera deux lieux emblématiques : la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts et le Grand Palais à Paris. C’est la troisième fois que le Sommet de la Francophonie est organisé en France, après le 1er Sommet (1986) et le 4ème Sommet (1991).

Ce Prix vise à soutenir l’innovation de tous les acteurs médiatiques de l’espace francophone qui répondent aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des populations, notamment en

ce qu’elle participe au développement de nouvelles manières d’informer qui contribuent à renforcer la liberté de la presse, la liberté d’expression, le droit et l’accès à l’information des populations, au rayonnement de la langue française. Il participe ainsi à l’enjeu de la découvrabilité des contenus francophones d’information en ligne, c’est-à-dire leur disponibilité, repérabilité et visibilité dans le vaste ensemble de contenus hébergés dans l’espace numérique, à des fins de transmission de connaissances et d’informations des publics.

Cette 8ème édition du Prix francophone de l’innovation dans les médias, s’adresse aux organisations francophones à l’activité médiatique éprouvée (médias traditionnels et/ou

nouveaux médias et/ou organisations de la société civile), justifiant d’une mission d’information, d’éducation ou de sensibilisation des publics sur les défis et enjeux contemporains qui traversent les sociétés francophones (démocratie, citoyenneté, égalité femme/homme, environnement, lutte contre la corruption et/ou la désinformation et/ou les discours de haine, santé, éducation, entrepreneuriat, etc…) et plaçant les jeunes et les femmes au cœur de vos modes de conception, de production et de diffusion de l’information.