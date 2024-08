CCIS : Mission d’affaires au SIAL Paris 2024

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax annonce, vendredi, l’organisation d’une mission d’affaires en France à l’occasion de la tenue de la 30ème édition du Salon International de l’Alimentation “SIAL Paris 2024” qui se déroulera du 19 au 23 octobre 2024.

L’objectif de cette mission est “d’offrir aux entreprises tunisiennes une plateforme privilégiée pour explorer de nouvelles opportunités de développement sur les marchés français et européen, renforcer les partenariats avec des acteurs clés de l’industrie agroalimentaire et découvrir les dernières tendances et innovations du secteur”.

“Outre la visite du salon, le programme de la mission comportera des rencontres BtoB sur les stands des exposants, des sessions de networking exclusives et des visites guidées personnalisées du salon, afin d’optimiser les opportunités de développement et de collaboration pour les participants tunisiens”.