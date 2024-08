60 Ans du Festival de Hammamet : Soirée électrisante avec Electro Deluxe

Le groupe de jazz, soul-funk français “Electro Deluxe”, s’est produit dans la soirée du mercredi 31 juillet à Hammamet, coïncidant avec la célébration du 60ème anniversaire de création du Festival International de Hammamet et de son théâtre en plein air.

Quinze morceaux ont été interprétés sur plus d’une heure et demie par le leader du groupe, James Copley, accompagné de six musiciens, à la trompette, au clavier, au saxophone, à la basse et à la batterie.

Le spectacle a démarré par “Ain’t no stoppin”, suivi par “All alone” et “Neverland”. James Copley, un artiste au charisme irréprochable a conquis le public par sa voix électrisante et sa présence scénique exceptionnelle. Deux trompettistes se sont s’installés au milieu du public, le temps d’un morceau rythmé, avant d’enchainer avec des morceaux comme “Keep my baby”, “1979”, single de sorti au début de l’année, et “Who’s got”.

“Depuis 20 ans, Electro Deluxe revisite et bouleverse l’héritage jazz, soul, funk sur toutes les scènes mondiales, peut-on lire sur le site de ce groupe, au groove reconnaissable entre tous, débarque sur la scène en 2001, avec quatre passionnés de musique”.

« En 2010, tournant majeur pour le groupe : Thomas Faure (saxophone), Jérémie Coke (basse), Arnaud Renaville (batterie) et Gaël Cadoux (claviers) sont rejoints par le chanteur James Copley, qui pose son timbre énergique et inimitable sur les rythmes authentiques et festifs des compositions du groupe ».

Electro Deluxe « s’est forgé une identité éclectique et libre, solidement ancrée dans les classiques du jazz, de la soul ou du funk, tout en envoyant un groove décapant et inattendu, dans lequel résonne, plus que jamais, l’appel du live… ».

Célébration des 60 ans du festival et de son théâtre de plein air

Ce spectacle français a coïncidé avec la célébration du 60ème anniversaire de la naissance du festival de la ville de Hammamet et son théâtre de plein air inaugurés le 31 juillet 1964.

Des Mapping et créations visuelles en plus d’affiches rares et archives datant de 60 ans, étaient visibles dans une exposition intitulée “Un lieu, un festival, un sens” installée dans les jardins du Centre culturel international de Hammamet où se déroule ce festival d’été.

Le vendredi 31 juillet 1964, fut une célébration plurielle dans une soirée inaugurale exceptionnelle. Ce jour-là a été inauguré en présence notamment du premier président de la république tunisienne, Habib Bourguiba, le théâtre de plein air de Hammamet où a été lancée dans la soirée la toute première édition du Festival international de Hammamet (31 juillet-16 août), avec le spectacle interarabe « Othello », mis en scène par Aly Ben Ayed.

Enfoui dans les jardins du Centre culturel international de Hammamet, le théâtre de plein air de Hammamet prend place au milieu du Centre qui fût dans les années 20, le jardin luxueux de la villa de Georges Sébastian, un fortuné roumain qui s’installa dans la cité balnéaire au début du 20e siècle, d’où l’appellation Dar Sébastian.

Dominant la mer à Hammamet, le Théâtre de 1100 places, a été réalisé, entre 1962 et 1964, par l’Atelier d’architecture et d’urbanisme (AUA, maître d’ouvrage). Il est doté d’une architecture qui puise ses racines dans les conceptions antiques du théâtre en rond et en plein air.

Le festival international de Hammamet est organisé dans sa 58ème édition du 5 juillet au 3 août 2024 avec au programme 28 spectacles dont 17 de Tunisie.

Cette édition 2024 coïncide avec la célébration des 60 ans d’existence de l’amphithéâtre iconique de Hammamet dont la scène mythique a vu défiler d’innombrables artistes tunisiens et internationaux, toutes disciplines et nationalités confondues.