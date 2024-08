Tunisie : Lancement d’un programme d’accompagnement pour jeunes entrepreneurs environnementaux

Une séance de travail s’est tenue jeudi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle au cours de laquelle, il a été convenu de charger une équipe de travail commune entre les ministères de l’emploi et de l’environnement pour la mise en oeuvre un programme d’accompagnement des jeunes entrepreneurs oeuvrant dans le secteur environnemental, selon un communiqué publié par le ministère.

Au cours de cette séance de travail qui a été consacrée au dossier des bénéficiaires du programme des petites entreprises oeuvrant dans le secteur de l’environnement, le secrétaire d’état chargé des sociétés communautaires Riadh Chaouad a souligné que le dossier des sociétés communautaires englobe toutes les initiatives liées aux secteurs prometteurs, à haute valeur ajoutée et à forte capacité d’employabilité.

Selon Chaouad, le ministère de l’emploi accorde la priorité à l’aide et au soutien des jeunes bénéficiaires des différents programmes et mécanismes spécifiques, dont l’accompagnement des jeunes promoteurs dans les petites et moyennes entreprises.

A cette occasion, le secrétaire d’état a appelé tous les ministères et structures concernés à soutenir les jeunes promoteurs afin de préserver la pérennité de leurs entreprises.