Publié dans la collection Mémoires du Sud aux Editions du Cygne 2024, le récent livre «La Franc-maçonnerie dans la Tunisie coloniale, Saga de la loge “L’Aurore du XXe Siècle” de Bizerte (1900-1940) » de Hedi Saidi sera présenté lors d’une rencontre littéraire. Organisée par l’Alliance Française de Bizerte en partenariat avec l’Amicale des anciens élèves de Bizerte, l’Association de la Sauvegarde de la Médina, l’Association Méditerranée Action Nature et l’Association de Protection et de Sauvegarde du Littoral de Bizerte, la rencontre-débat est programmée pour le vendredi 09 août 2024, à la médiathèque de l’Alliance à partir de 18h00.

La rencontre sera une occasion pour mettre en avant l’histoire de la franc-maçonnerie en Tunisie coloniale qui s’apparente à un voyage à travers un labyrinthe d’histoires et de perceptions. Comme le souligne Hedi Saidi, chaque Franc-maçon nourrit sa propre vision de cet art de vivre, rendant sa définition unique et plurielle.

L’ouvrage se présente comme une invitation à décrypter cette institution souvent méconnue, en retraçant ses origines tunisiennes et en s’attardant sur l’histoire de la loge bizertine “L’Aurore du XXe Siècle”. Cette approche permet d’appréhender la franc-maçonnerie dans son contexte colonial, en analysant son évolution, sa sociabilité et les figures qui l’ont animée.

L’auteur met en lumière les représentations de la franc-maçonnerie véhiculées au sein de la société coloniale. Il interroge les réactions des Francs-maçons face à ces perceptions et examine les réponses concrètes apportées aux problématiques sociales rencontrées par la population tunisienne.

S’il est difficile de dresser un bilan exhaustif de l’implantation maçonnique en Tunisie coloniale, compte tenu des disparités d’information, l’ouvrage pose une question centrale : la franc-maçonnerie a-t-elle réussi à s’intégrer au sein de la société coloniale tunisienne ?

L’analyse de l’auteur, loin de prétendre à des révélations absolues, s’appuie sur des sources accessibles et invite à une réflexion approfondie sur le rôle et l’impact de la franc-maçonnerie dans ce contexte historique complexe.

Hédi Saïdi, est agrégé, enseignant d’Histoire au Campus des Métiers Gaston Berger de Lille (France) et à l’Institut Social de Lille et membre de LERIC-Sfax (Tunisie) et de L’URMIS-Paris. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier des Palmes académiques.

Il est également président- fondateur de l’Association jeunesse-intégration-solidarité républicaines et président du Forum régional contre les discriminations et pour une nouvelle citoyenneté depuis 2003.Il est également Président du festival culturel franco-tunisien « De Carthage à Paris », de 1996 à 2002, membre de la cellule académique de veille contre les discriminations et le repli identitaire de l’Académie de Lille depuis 2004 e Depuis 2012, il dirige la collection « Diversités », L’Harmattan-Paris.