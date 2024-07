Le Centre de Promotion des Exportation (CEPEX) lance un appel à participation à un événement intitulé «Africa Trade Boost Event», en tant que partenaire du projet en cours sur l’intégration des marchés en Tunisie, en Égypte et au Maroc dans les marchés régionaux africains.

Ce projet est soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du programme de Commerce et Compétitivité de l’UE, piloté par EY Tunisie (ERNST & YOUNG) avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). L’événement en question, lancé dans le cadre de ce projet, vise à renforcer l’intégration des PME tunisiennes au sein des marchés de l’Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Nigéria, au Kenya et au Ghana.

L’événement inclut deux sessions de formation sur l'”exploration des opportunités commerciales avec la ZLECAF et le COMESA en Afrique subsaharienne” et les “stratégies de partage des risques et de tarification pour les marchés d’Afrique subsaharienne”. Un événement B2B sur une plateforme en ligne est, également, programmé, offrant aux entreprises tunisiennes l’occasion de nouer des partenariats potentiels et d’entrer en contact avec de nouveaux clients.

Les critères d’éligibilité pour la participation à ce projet sont les suivants :

-L’entreprise doit être une PME avec un effectif compris entre 1 et 249 employés et un chiffre d’affaires ne dépassant pas 50 millions d’euros.

-L’entreprise doit opérer dans la production et/ou la distribution de l’un des trois produits/services suivants : câbles électriques, carreaux en céramique, technologies de l’information et de la communication (TIC), plus spécifiquement le développement de logiciels. Le dernier délai d’inscription est le 31 août 2024.