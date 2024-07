Dans une déclaration commune, vendredi, les parlements tunisien et algérien ont appelé à la mise en place au plus vite d’une protection internationale pour le peuple palestinien, à l’acheminement des aides humanitaires et médicales et à l’imposition du respect du droit international humanitaire et de la légitimité internationale, notamment les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, de l’Assemblée générale de l’ONU et de la Cour internationale de justice (CIJ).

Ils ont condamné avec la plus grande fermeté l’agression barbare continue et les crimes odieux commis par l’entité sioniste à l’encontre le peuple palestinien désarmé.

Ils ont également condamné les plans de l’occupation visant à annexer la Cisjordanie et Al-Qods, les violations commises à l’encontre des prisonniers et des personnes enlevées, les attaques répétées des colons, l’expansion des colonies et les actes de profanation au quotidien de la Mosquée Al-Aqsa, en tenant l’occupation sioniste pour entièrement responsable de ces crimes.

Ils ont réaffirmé le droit inaliénable du peuple palestinien à recouvrer ses droits légitimes, en particulier son droit d’établir un État indépendant et souverain sur sa terre, avec Al-Qods pour capitale.

Ils ont appelé les parlements nationaux et les conseils parlementaires régionaux et internationaux à continuer d’agir pour soutenir la cause palestinienne, à œuvrer pour mettre fin à l’agression et à accélérer les opérations de secours et l’acheminement de l’aide aux civils palestiniens assiégés.

Ils ont également salué l’héroïsme du peuple palestinien et sa résistance contre la brutale machine de guerre sioniste soutenue par l’Occident, soulignant la nécessité d’unifier les rangs palestiniens en vue de réaliser les aspirations du peuple palestinien à l’unité, à la liberté et à l’indépendance.

Ils ont, en outre, salué les positions de nombreux pays amis et appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Ils ont réclamé l’arrêt de l’agression barbare à l’encontre du peuple palestinien et l’application des décisions du Conseil de sécurité.

Ils ont aussi demandé la reconstruction de Gaza et le retour des personnes déplacés, exhortant la communauté internationale à œuvrer en vue de mettre fin à la guerre et agir pour la stabilité de la région.

Cette Déclaration commune fait suite à l’évolution préoccupante de la situation dans les territoires palestiniens occupés conséquence de l’agression fasciste et barbare de l’occupation sioniste ciblant les citoyens désarmés, les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte, les équipes médicales, les journalistes, les employés de l’ONU et les camps de l’UNRWA.

Les parlements tunisien et algérien ont appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales pour mettre fin à cette guerre génocidaire.

A noter que le président de l’assemblée nationale populaire algérienne Ibrahim Boughali est en visite en Tunisie à la tête d’une délégation parlementaire du 26 au 29 juillet 2024.