L’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a annoncé hier vendredi, la signature d’un accord en vertu duquel 2000 tablettes numériques et 20 ordinateurs portables seront fournis à la Tunisie.

Selon un communiqué publié par l’ALESCO, cet accord a pour objectif de soutenir le système éducatif en Tunisie en fournissant des équipements informatiques connectés à Internet aux étudiants et aux enseignants dans les communautés à revenu faible et moyen.

Le directeur du département des technologies de l’information et de la communication à l’ALECSO et coordinateur du projet, Mohamed Jomni, a souligné au cours d’une réunion virtuelle à l’occasion du lancement de ce projet, que 1500 tablettes numériques et 15 ordinateurs portables seront remis au ministère de l’éducation, alors que le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors bénéficiera de 500 tablettes et de 5 ordinateurs portables.

Jomni a souligné l’engagement de l’ALECSO à consolider la solidarité numérique, à favoriser les opportunités d’apprentissage de manière équitable et à apporter l’aide requise aux pays dans le contexte des défis actuels et à l’ère des mutations numériques, relevant l’importance de cette initiative pour le renforcement de l’enseignement numérique et global.