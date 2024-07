Le Secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce de Malte, Christopher Cutajar, a affirmé, hier vendredi, à Tunis, la disposition de son pays à coopérer avec la Tunisie dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la transition énergétique et du développement durable.

Lors d’une rencontre avec le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Lazhar Bennour, en marge de la visite de travail qu’il effectue en Tunisie du 17 au 19 juillet 2024, le responsable maltais a insisté sur l’importance pour la Tunisie de développer ses exportations vers le marché maltais et de tirer profit de la proximité géographique avec ce pays membre de l’UE.

Selon le ministère du commerce et du développement des exportations, les deux responsables ont, à cette occasion, mis l’accent sur le positionnement stratégique de la Tunisie qui pourrait contribuer à renforcer la dynamique commerciale au sein de la région méditerranéenne, soulignant l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport maritime afin de booster la dynamique des échanges entre les deux rives de la méditerranée.

Ils ont, en outre, évoqué le rôle pionnier que joue la Tunisie dans le renforcement de l’intégration régionale à l’échelle africaine et discuté de la proposition tunisienne de mettre en place un corridor commercial continental reliant le passage frontalier de Ras Jedir à plusieurs pays africains, ce qui favorisera le transit des produits africains vers le marché européen.