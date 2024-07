Le groupe TELNET HOLDING est composé, au 31 Décembre 2023, des sociétés suivantes :

– « TELNET HOLDING » (SA) : société mère ;

– « DATA BOX » (SA) : société filiale ;

– « DATA BOX France » (SARL) : société filiale de droit Français ;

– « TELNET INCORPORATED » (SA) : société filiale ;

– « TELNET TECHNOLOGIES » (SA) : société filiale ;

– « PLM SYSTEMS » (SARL) : société filiale ;

– « PLM EQUIPEMENT » (SARL) : société filiale ;

– « TELNET CONSULTING » (SAS) : société filiale de droit Français ;

– « TELNET ELECTRONICS » (SARL) : société filiale ;

– « TELNET GMBH » : société filiale de droit Allemand ;

– « TELNET INNOVATIONS » : société filiale ;

– « TELNET CORP INC » : société filiale de droit USA

– « TELNET RUSSIE » : société filiale de droit Russe

– « TELNET INTERNATIONAL » : Société filiale de droit Français ;

– « TELNET SPACE » : société filiale de droit Français ;

– « TITAN France » : Société filiale de droit Français ;

– « TELNET ARABIA » : Coentreprise de droit Saoudien ;

– « DB ALGERIA » : société associée de droit Algérien ;

– « ALTRAN TELNET CORPORATION » (SA non résidente) : société associée ; et

– « NEOSENCE » (SA) : société filiale.

– « TELNET SMART » ; société filiale.

La société Syphax Airlines SA n’a pas été prise en compte dans le périmètre de consolidation vu que le pourcentage de contrôle est de 9% (Inférieur à 20%). En outre, la participation est acquise et détenue dans l’unique perspective d’une cession ultérieure dans un avenir proche. (Source: Etats Financiers Consolidés – Exercice 2023)