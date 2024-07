Nabeul : Avancement de 90% pour la récolte céréalière avec 94,7 mille quintaux collectés

Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Nabeul ont atteint, depuis le début de la moisson jusqu’au jeudi 11 juillet, 94,7 mille quintaux, soit un taux d’avancement de 90%.

Le chargé du département des grandes cultures à l’Union régionale de l’agriculture, Mohamed Charef Ben Maaouia a indiqué à l’Agence TAP que les quantités collectées sont réparties entre blé dur (86,136 mille quintaux), blé tendre (364 quintaux) et orge (8,2 quintaux).

Selon les estimations préliminaires, la récolte dans la région devrait atteindre cette saison 686 mille quintaux à raison de 380 mille quintaux de blé dur, 30 mille quintaux de blé tendre, 271 mille quintaux d’orge et 4 mille quintaux de colza.

La récolte céréalière a été de 26 mille quintaux en 2023 alors que les prévisions tablaient sur une production de 150 mille quintaux.

La superficie consacrée aux grandes cultures au gouvernorat de Nabeul s’élève à près de 70 mille ha dont 23730 en pluvial et 1910 ha en irriguée (blé dur), 2040 ha de blé tendre et 18070 ha d’orge, soit une superficie de 45750 ha dédiée à la céréaliculture et 24250 ha aux légumes et pâturages dont 750 ha de colza, d’après la même source.