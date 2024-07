Ciel dégagé à peu nuageux sur tout le pays : Préparez-vous à profiter d’une journée ensoleillée ce vendredi, que vous soyez à la plage, en montagne ou simplement dans votre jardin. L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Vent de secteur Est faible à modéré : Une légère brise de l’Est apportera une touche de fraîcheur bienvenue, particulièrement sur les côtes. La nuit, le vent sera relativement plus calme, surtout près des côtes est.

Mer peu agitée à agitée au Nord : Si vous avez prévu une sortie en mer, il est important de consulter les bulletins météorologiques maritimes précis pour votre région. La mer sera généralement peu agitée, mais elle pourrait devenir agitée au Nord en fin de journée.

Températures comprises entre 31 et 44 degrés : Prévoyez de vous rafraîchir régulièrement, car les températures grimperont en flèche aujourd’hui. Les maximales atteindront entre 31 et 36 degrés près des côtes est, et entre 38 et 44 degrés dans le reste du pays.

Coup de sirocco possible : Attention aux coups de sirocco, ces vents chauds et secs venus du Sahara, qui pourraient survenir dans certaines régions.

En résumé, une journée ensoleillée et chaude vous attend sur toute la Tunisie. N’oubliez pas de vous hydrater et de vous protéger du soleil !