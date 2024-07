Au cours du mois de juin dernier, la station touristique balnéaire Yasmine-Hammamet (Gouvernorat de Nabeul) a enregistré près de 67 mille visiteurs, soit une augmentation de 13,8% par rapport à la même période de l’année 2023.

Le nombre de nuitées passées a également connu une évolution de 12%, soit environ 287 mille nuitées, selon le commissaire régional du tourisme à Yassmine-Hammamet, Khaled Glouia.

Depuis le début de l’année et jusqu’à fin juin 2024, le nombre de visiteurs dans le gouvernorat de Nabeul a atteint près de 267 mille touristes, soit une hausse de 4,7% par rapport à la même période de l’année dernière.

La région a également enregistré une augmentation de l’ordre de 6,5% en termes des nuitées passées (924 mille nuitées), par rapport au premier semestre de l’année 2023, selon la même source.

Concernant les marchés touristiques les plus importants, le commissaire régional au tourisme a indiqué que “le marché intérieur tunisien reste au premier rang en termes de nombre d’arrivées et de nuitées passées, enregistrant plus de 73 mille nuitées au cours du mois de juin dernier, suivi par le marché français avec plus de 50 mille nuitées”, puis le marché anglais (30 mille nuitée), ensuite le marché algérien, à environ 23 mille nuits passées.

Dans ce même contexte, le responsable régional a fait savoir que les lits occupés à la station touristique ont dépassé les 18 mille lits répartis sur 37 unités hôtelières en cours d’exploitation.

Le taux d’occupation au cours du mois de juin a augmenté de plus de 5 points pour atteindre 59,2%, a-t-il informé.

Selon la même source, les indicateurs annoncent une bonne saison touristique, à la lumière des prévisions d’une augmentation du nombre d’arrivées à partir de mi-juillet 2024, notamment pour le marché algérien, au pic de la saison estivale et la saison touristique.