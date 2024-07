Les travaux du projet d’approvisionnement en eau potable des zones rurales “El Araoua” et “Argoub Zaârour” relevant de la délégation de Siliana-Nord, (gouvernorat de Siliana), viennent de reprendre, au profit de 147 familles.

Ce projet est réalisé avec un cofinancement d’une valeur de 1,2 millions de dinars entre le commissariat général au développement régional (CGDR) et le programme régional de développement.

La période de réalisation de ce projet s’étale sur 180 jours, a indiqué, samedi à la TAP, le coordinateur régional des projets de développement intégré, Kamel Sadki.

Il a fait savoir que le taux d’avancement des travaux de ce projet a atteint 35 %, ajoutant que le projet comprend la construction et l’équipement d’une station de pompage au niveau du puits profond de la région, ainsi que la construction des réservoirs et un certain nombre d’ouvrages hydrauliques.

Pour rappel, le gouverneur de Siliana, Walid Abbassi, s’est déplacé, en compagnie des différents représentants des directions concernées au site du chantier pour examiner la reprise des travaux, soulignant la nécessité d’achever le projet dans les délais prédéfinis.