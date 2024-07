Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a annoncé mercredi la signature de conventions de financement avec six banques pour accélérer le rythme de création des sociétés communautaires, diversifier leurs sources de financement et surmonter les obstacles qui entravent leur entrée en activité.

Le ministère a précisé dans un communiqué que ces conventions ont été signées en coordination avec le ministère des finances, le conseil bancaire et financier et les institutions bancaires partenaires, notant que le groupe des banques impliquées dans le processus de financement relève des secteurs public et privé.

La liste comprend la Banque tunisienne de solidarité (Bts) , la Société tunisienne de banque (STB), BH Banque, Aman Banque, Attijari Banque et Banque Internationale arabe de Tunisie (BIAT).

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 32 de la loi n° 13 daté du 11 décembre 2023 de la loi de finances pour l’année 2024, relatif à la création d’une “ligne de financement des sociétés communautaires “.