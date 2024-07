L’encours de l’intervention de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) sur le marché monétaire pour injecter des liquidités aux banques a enregistré une baisse notable de 23,2% (-2,197 MD) passant de 9,452 MD, à la fin de l’exercice 2022, à 7,255 MD en 2023.Ces interventions ont essentiellement pris la forme d’appels d’offres à 7 jours, qui ont constitué 79,9% de l’encours global desdites interventions à la clôture de l’exercice, et dont le montant s’est établi à fin 2023 à 5,8 MD, contre 7,1 MD un an auparavant, soit une régression de 18,3% (-1,3 MD), selon le rapport de la BCT « Etats financiers de l’exercice 2023 et rapport des commissions aux comptes », rendu public, mercredi 3 juillet 2024.

Cette tendance a, également, été conjuguée par la baisse des facilités de prêts à 24 heures qui ont reculé de 1,422 MD à 811 MD d’une fin d’année à l’autre. Par ailleurs, l’encours de l’opération de refinancement à un mois a diminué, revenant de 930 MD à fin 2022 à 644 MD à fin 2023, soit une baisse de 286 MD.

Ce rapport de 51 pages a été remis, le 28 juin 2024, par le Gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, au président de la République, Kaïs Saïed.